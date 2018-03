Unione Industriali Napoli, premio per l’impegno in Elite

Unione Industriali Napoli è stata premiata per il suo impegno in Elite, il progetto internazionale lanciato nel 2012 da Borsa Italiana in collaborazione con Confindustria, che punta a supportare le aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita anche attraverso l’accesso ai mercati dei capitali per le imprese.

La premiazione è avvenuta oggi a Roma nella sede di Confindustria di Viale dell’Astronomia ed ha visto premiate anche Assolombarda, Confindustria Cuneo e Confindustria Salerno.

Elite conta oggi 759 società da 30 Paesi, con ricavi aggregati di oltre 58 miliardi di euro per oltre 260.000 posti di lavoro. 472 le società italiane nel programma.

Unione Industriali Napoli è stata premiata come Best Performer Desk 2017 per le adesioni delle aziende Ala, Bit4id, Dolciaria Acquaviva, Graded, Getra Power, Protom, Rdr, Tecno.

“Il premio ricevuto – dichiara il Presidente di Unione Industriali Napoli, Ambrogio Prezioso – dimostra la crescente consapevolezza, da parte delle imprese del nostro territorio, dell’importanza di dotarsi di strumenti e servizi che agevolino il reperimento dei capitali. Un percorso che abbiamo cercato di accelerare con la nostra azione associativa”.