Unione Industriali Napoli, salute e sviluppo sostenibile: si presenta l’intesa con la Cattedra Unesco Federico II

Unione Industriali Napoli e Cattedra Unesco Federico II “Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile” iniziano un percorso comune per diffondere i temi e gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Nella consapevolezza che la sfida dello sviluppo sostenibile – ambientale, economico, sociale – può essere vinta dalla forza delle sinergie istituzionali in nome della crescita, della formazione, della ricerca scientifica e della tutela della salute.

I contenuti dell’intesa saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in doppia modalità (presenza e da remoto), in programma lunedì 17 maggio all’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli) con inizio alle ore 11, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia.

Interverranno: Matteo Lorito, rettore Università Federico II di Napoli; Maurizio Manfellotto, presidente Unione Industriali Napoli; Annamaria Colao, chairholder Cattedra Unesco Federico II; Paolo Valerio, Centro di Ateneo Sinapsi Università Federico II di Napoli; Anna Del Sorbo, vice presidente alla Responsabilità sociale d’impresa e presidente Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli.

Di seguito le indicazioni per i giornalisti che preferiscano collegarsi da remoto.

Piattaforma ZOOM per meeting.

Con computer dotato di webcam, microfono e casse acustiche oppure tablet o smartphone (sia Android che IOS) utilizzare https://us02web.zoom.us/j/87907510494?pwd=RlhmU01vZmZoVE9mb3VibFB1QVg5Zz09 software e partecipare al meeting, se richiesta inserire la password 976418. Una volta avviato, inserire il proprio nome e cognome e cliccare su “Join with computer audio”.

Entrati nel meeting potete scegliere se partecipare in modalità video o solamente in modalità audio.

In alternativa, è possibile partecipare al meeting tramite chiamata da telefono o cellulare componendo uno tra questi numeri: +39 0200667245 oppure +39 02124128823 e alla risposta inserire l’ID meeting: 879 0751 0494 seguito dal tasto # e poi continuare premendo nuovamente #, password 976418.