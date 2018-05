Unione Industriali Napoli, sicurezza sul lavoro: al via i corsi di base e di aggiornamento

Da lunedì 21 maggio prende il via, a cura di Uniservizi presso la sede di Unione Industriali (piazza dei Martiri 58 Napoli), un corso di formazione di base (modulo B) per Rspp (Responsabili del servizio prevenzione e protezione) e Aspp (Addetti al servizio prevenzione e protezione). Per la partecipazione al modulo B è necessario aver preventivamente conseguito valido attestato di frequenza a modulo A, che peraltro si ritiene “acquisito” per chi ha conseguito una delle lauree inserite nell’elenco delle classi di cui all’allegato 1 della Conferenza Stato regioni del 7 luglio 2016. Le lezioni si terranno nei giorni lunedì 21 maggio, giovedì 24 maggio, lunedì 28 maggio, giovedì 31 maggio, lunedì 4 giugno, giovedì 7 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (l’ultima giornata del corso si concluderà con verifica finale di apprendimento).

Per le aziende associate all’Unione Industriali, in regola con i contributi associativi al 31.12.2017, il costo di iscrizione, per ciascun partecipante, è pari a 700 euro più Iva. Per le aziende non associate o non in regola con i contributi associativi al 31.12.2017, il costo di iscrizione per ciascun partecipante è di 900 euro più Iva. Sulla tariffa d’iscrizione complessiva finale, è previsto un ulteriore sconto del 10%, per aziende che provvederanno ad iscrivere almeno 2 discenti. Il corso può essere finanziato da Fondimpresa.

Un corso di aggiornamento obbligatorio sul tema del “Rischio sismico” è invece in programma mercoledì 23 maggio, sempre all’Unione Industriali Napoli (9.00-13.00, 14.00-18.30, inclusa verifica di apprendimento finale). Il corso, curato da Uniservizi e rivolto innanzitutto a Rspp e Aspp, può estendersi anche a Dirigenti, Preposti, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Datori di lavoro che assumano la funzione di Rspp.