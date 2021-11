Unione Industriali Napoli, “Transfer pricing: la nuova documentazione”: martedì focus con gli esperti di Deloitte

“Transfer pricing: la nuova documentazione” è il titolo dell’evento in programma martedì 9 novembre all’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli). L’iniziativa, organizzata da Unione Industriali Napoli in collaborazione con Deloitte – Studio tributario e societario, si svolgerà in presenza e da remoto ed è finalizzata ad approfondire le novità previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020, le formalità di predisposizione e comunicazione da rispettare ai fini del riconoscimento della “penalty protection”, i rimedi per la tardiva predisposizione della documentazione, i chiarimenti e gli aspetti irrisolti dalla prassi amministrativa. Dopo i saluti di Carlo Palmieri, vice presidente Affari economici, politica industriale e competitività Unione Industriali Napoli, sono previsti gli interventi di Giovangiuseppe De Luca (director Sts Deloitte), Giuseppe Lagrutta (partner Sts Deloitte), Marco Mazzetti di Pietralata (partner Sts Deloitte).