Unione Industriali Napoli, un network per la dieta mediterranea

“Un network per la dieta mediterranea” è il titolo dell’incontro in programma martedì 2 aprile alle ore 10.00 a Palazzo Partanna, sede di Unione Industriali Napoli. Nel corso dell’iniziativa, promossa dalla Sezione Filiera Alimentare dell’Unione Industriali, sarà presentato il manuale “La Dieta Mediterranea e il bambino: tra scienza e pratica”, di Raffaella de Franchis, Vice Segretario Federazione italiana medici pediatri (Fimp) di Napoli. “E’ da anni che siamo impegnati sul fronte di una corretta informazione e educazione alimentare”, spiega Giovanni Sannino, Presidente della Sezione Filiera Alimentare di Uin. Nel 2015 presentammo a Milano in Expo il primo contributo sull’argomento, che riguardava l’alimentazione dei bambini nei primissimi mesi di vita. Questa seconda pubblicazione tratta dei bambini in età scolare. Continuiamo a collaborare con la Fimp nella consapevolezza dell’importanza di una produzione alimentare di qualità, attenta ai principi salutistici, indirizzata a uno sviluppo sostenibile”. La precoce educazione del gusto di un lattante è fondamentale, ma, come spiega Raffaella de Franchis, “L’intervento educativo precoce necessita, però, di essere consolidato nel tempo. Il manuale sarà uno strumento nelle mani di coloro che si occupano di bambini (famiglia, scuola, aziende della ristorazione scolastica, aziende del settore agroalimentare) ed una guida per definire modalità di comportamento comuni”.