Unione italiana vini, appello al Governo: Non chiediamo ristori ma spinta alla promozione

“In un contesto di incertezza come quello attuale, generato dalla situazione dei dazi negli Stati Uniti, nonché dalle difficoltà strutturali che il settore affronta, non chiediamo ristori, abbiamo bisogno di interventi specifici, affinché il pedale dell’acceleratore sugli investimenti sul mercato americano non si fermi. Sarà fondamentale premere sulla promozione diretta e indiretta coordinata con le imprese, in primis nel mercato americano, per sostenere i brand in un contesto di aumento generale dei prezzi e dei costi”. Così all’ANSA il segretario generale Unione italiana vini, Paolo Castelletti, alla vigilia del Tavolo vino convocato a Palazzo Chigi per lunedì 4 agosto alle 14,30. “Anche il mercato Ue e nazionale – afferma il segretario generale Uiv – dovranno essere presidiati. Nel frattempo, è essenziale lavorare sulla diversificazione e sugli accordi di libero scambio, Mercosur in testa, che ci auguriamo possa essere approvato a breve. In merito all’ipotesi di una campagna nazionale in favore del consumo responsabile di vino, Uiv, socio-fondatore di Wine in Moderation, esprime ovviamente massimo sostegno e collaborazione”.