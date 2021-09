Unipegaso lancia iTalent Factory: presentata a Venezia la prima Accademia cinematografica online

di Maridì Vicedomini

Nuova mission nel mondo dell’audiovisivo per Unipegaso in partnership con Pietro Valsecchi per “i Talent Factory”, la prima Accademia Cinematografica on line, finalizzata a studiare cinema con i grandi maestri del settore. L’ambizioso progetto didattico-educativo ideato da Pietro Valsecchi, produttore televisivo è stato presentato sabato 4 settembre nel corso di un dinner gala tenutosi all’Hotel Aman, a Venezia, nel corso della 78esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica. Relatori: Pietro Valsecchi, Danilo Iervolino, Presidente Unipegaso, Carlo Verdone, Mario Sesti, Laura Delli Colli, Fabio Ferzetti, Francesco Fimmanò, Direttore scientifico Unipegaso. “L’esperienza del lockdown di un anno e mezzo fa” ha detto Valsecchi, accompagnato dalla moglie Camilla Nasbitt, “mi ha spinto a ragionare sul futuro di tanti giovani talentuosi che aspirano a costruire un futuro professionale nel mondo dell’audiovisivo, trovando però molte difficoltà in tal senso. Memore della mia storia personale di ragazzo, arrivato a Roma negli anni “70 con il desiderio di fare l’attore, assalito da tante problematiche nel dover provvedere al mio mantenimento e nel trovare corsi di recitazione ad hoc, ho pensato che era venuto il momento di creare una nuova offerta didattico-formativa basata su due pilastri: la diffusione online che permette a tutti, ovunque e con costi abbordabili di accedere a qualunque tipo di contenuti e il coinvolgimento dei migliori professionisti del nostro cinema e della nostra tv che, ciascuno dal punto di vista della sua esperienza e specializzazione (regia, sceneggiatura, produzione, recitazione eccet) possono fornire una panoramica unica e dall’interno dei mestieri del cinema. Per realizzare questo progetto, “ha continuato Valsecchi, “ho chiesto il sostegno del mio amico Mario Sesti, critico di cinema ed autore di film di grande qualità. A supportarmi, come direttore editoriale in questa mia mission, Danilo Iervolino, Presidente Unipegaso, che con grande entusiasmo ha da subito sposato questa mia idea. In particolare, attraverso Unipegaso, questo patrimonio immenso di video lezioni sarà costantemente disponibile e fruibile attraverso ogni device, smartphone, tablet, computer, smart tv per andare a costruire un utilissimo percorso per i ragazzi che ambiscono ad un lavoro nell’audiovisivo, sotto la guida dei più grandi talenti del campo”. Dal canto suo il Presidente Iervolino in compagnia della consorte Chiara Gugliano, si è così espresso: “Il web ed il cinema rappresentano un connubio perfetto perché internet è una forza esplosiva in cui far germogliare le nostre idee nel mondo della comunicazione, produzione e distribuzione cinematografica. Con Pietro Valsecchi abbiamo immaginato un’Accademia di Cinema che possa attrezzare gli studenti alle sfide del prossimo futuro; tale partnership nasce dai migliori presupposti quali: esperienza, competenza, visione, tecnologia ed affidabilità accanto alla bontà del metodo pedagogico e della piattaforma di e-learning più evoluta d’Europa che consentono di accedere ai contenuti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, da qualunque parte del mondo ci si colleghi. A partire dal 1 novembre”, ha infine detto Iervolino, “sarà possibile usufruire del prezioso strumento “i Talent Factory” e seguire corsi online di regia, sceneggiatura, produzione, management, recitazione, storia del cinema e dei media, tecniche del cinema e masterclass di diverse materie.” All’ evento hanno partecipato esponenti del mondo del cinema e della cultura; tra questi: Alessandro Salem e Monica Bosio, Riccardo Tozzi (Cattleya) , Roberta Giarrusso con il marito Riccardo Di Pasquale, Pino Calabrese ed Angela Prudenzi, Flavio Natalia, Alvaro Moretti e Maddalena Cidelli, Khabi Iame, Giorgio Restelli e Sara Testa.