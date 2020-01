UniPegaso partner del progetto Digital Lab su Brand Journalism e Comunicazione

Un laboratorio che ha come obiettivo quello di approfondire temi quali brand journalism, glocal news, storytelling, content marketing, ma anche per parlare in maniera diffusa di competenze digitali, comunicazione e informazione pubblica. Si chiama ‘Digital Lab – Brand Journalism e Comunicazione pubblica’ l’iniziativa di formazione e divulgazione promossa dall’Associazione Pa Social in collaborazione con l’Università Pegaso e con il coordinamento di Roberto Zarriello, giornalista, saggista e docente di Comunicazione digitale. La presentazione e il primo appuntamento sono in programma per mercoledì 29 gennaio a Roma a Binario F (l’iniziativa è gratuita e aperta a tutti ed è già possibile iscriversi a questo link). Dopo Roma seguiranno appuntamenti a Milano, Napoli, Firenze. Si tratta di una nuova attività che nel 2020 l’associazione nazionale Pa Social ha in programma.