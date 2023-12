BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Un nuovo paradigma – più sostenibile, equo e inclusivo – per la misurazione delle emissioni di CO2 delle auto private. Un sistema non più basato sulla classe Euro del motore ma sulla rilevazione del comportamento puntuale del singolo veicolo, anche attraverso le scatole nere. È questa la visione del The Urban Mobility Council, il Think Tank nato nel 2022 su iniziativa del Gruppo Unipol – presentata a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo.

