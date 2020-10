UnipolSai: varie assunzioni in corso

La compagnia assicurativa cerca figure con ottime capacità di comunicazione, orientamento al risultato e al cliente…

UnipolSai, compagnia assicurativa multiramo che fa parte del Gruppo Unipol, assumerà varie figure le quali dovranno svolgere le seguenti mansioni: Specialisti dell’Immagine Digitale, i quali dovranno gestire la comunicazione sui profili social corporate, sviluppare, supervisionare e coordinare i progetti digital di altre società del gruppo, gestire le comunicazioni on-line e gestire e sviluppare websites per il gruppo; Responsabili Area Tecnica, che dovranno assicurare l’analisi di fattibilità, la definizione, la gestione, il coordinamento e il controllo delle attività tecniche connesse ai progetti di valorizzazione, collaborare all’elaborazione del budget di investimento, concorrere alla selezione dei fornitori di servizi manutentivi esterni e migliorare i processi degli impianti; Addetti Comunicazione Agenzie, i quali dovranno realizzare e sviluppare i contenuti di comunicazione commerciale, supportare l’attività di vendita della rete agenziale, individuare e raccogliere i bisogni di comunicazione e gestire l’architettura informativa del portale interno; Assuntori Casualità, che dovranno gestire e riformare i rischi già in portafoglio, supportare la struttura tecnico-attuariale per la definizione di modelli di pricing, analizzare, valutare e quotare i nuovi rischi, dare assistenza alle agenzie e alle gerenze oltre a tante opportunità di stage. UnipolSai richiede ai propri collaboratori ottime capacità di comunicazione, predisposizione al lavoro per obiettivi, buona gestione dello stress, orientamento al team working, capacità di gestione di progetti, spirito di innovazione, autonomia decisionale, proattività, orientamento al risultato e al cliente.

