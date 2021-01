Università del Sannio, un secolo di economia italo-americana: dibattito in streaming sul libro di Valentina Sgro

“A Century of Italian American Economics. The American Chamber of Commerce in Italy” è il titolo del saggio di Valentina Sgro che sarà presentato venerdì 22 gennaio, alle ore 16, all’Università del Sannio e trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube. Insieme con l’autrice ne discuteranno Dominik Salvatore, Fordham University; John Mc Combie, University of Cambridge; Franco Amatori, Università Bocconi; Amedeo Lepore, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli; e Alexandra de Luise Queens College, CUNY. Il dibattito moderato da Alfonso Ruffo, direttore del Denaro, sarà introdotto da Vittoria Ferrandino, Università del Sannio (dopo i saluti di Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio; Massimo Squillante, Direttore del Dipartimento DEMM – Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi -, e Simone Crolla, rappresentante dell’American Chamber of Commerce in Italy).

“Attraverso un’analisi storica delle migrazioni italoamericane nel XX secolo e l’indagine sui verbali della Camera di commercio americana in Italia – si legge nella nota di presentazione del volume edito da Cambridge Scholars Publishing -, il libro di Valentina Sgro fornisce un punto di osservazione privilegiato per lo studio delle relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti nel corso del Novecento. Dimostrando che la Camera ha svolto un ruolo fondamentale nell’evidenziare i cambiamenti dell’economia e della società italiana, e nel rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, ripercorre una lunga tradizione di commercio e affari, e dipinge un solido e duraturo rapporto tra gli Stati Uniti”.