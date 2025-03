Unisin, attivo lo sportello d’ascolto per i problemi legati al lavoro, alla famiglia e alla violenza di genere

Anche per il 2025 sarà attivo lo Sportello d’Ascolto psicologico online Unisin QUIperTE promosso nell’agosto del 2020 dal Comitato Regionale Unisin della Campania. Lo comunica una nota di Unisin Campania. “La segreteria regionale – continaa la nota -, di concerto con la presidenza regionale, ha ritenuto utile continuare ed ampliare l’esperienza nata in piena pandemia da Covid-19 con la realizzazione di un canale di consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia online secondo le linee guida del Cnop (Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi) per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza. Il servizio fornisce aiuto nell’ambito delle problematiche lavorative, mobbing, stress da lavoro correlato, burnout, ecc., violenza di genere e sui minori. Le colleghe e i colleghi iscritti a Unisin/Confdal che ne avessero l’esigenza potranno contattare Assunta Landri psicologa-psicoterapeuta, esperta in psicoterapia della famiglia, individuale e dell’età evolutiva. Lo sportello è attivo il lunedì dalle 17 alle 20 al seguente recapito telefonico: 3396053875 per fissare l’appuntamento; le prestazioni sono usufruibili anche presso lo studio. Il servizio sarà attivo fino al 31 dicembre 2025″.