United Airlines, doppio volo giornaliero durante il picco estivo tra Napoli e New York: collegamenti no-stop

United Airlines ha esteso il collegamento stagionale giornaliero diretto tra Napoli e il suo hub di Newark Liberty International, anticipando la partenza di quasi un mese rispetto al 2023. Con un doppio volo giornaliero durante il picco estivo, United collegherà Napoli a New York/Newark fino al 26 ottobre 2024.

United offre fino a undici collegamenti giornalieri non stop dall’Italia agli Stati Uniti nell’estate 2024.

Oltre al Napoli – New York/Newark, la compagnia offre collegamenti giornalieri tutto l’anno da Roma e da Milano per New York/Newark e collegamenti stagionali giornalieri da Roma a Chicago O’Hare, Washington Dulles e San Francisco, da Milano per Chicago O’Hare e da Venezia a New York/Newark.

“Siamo entusiasti di tornare a volare da Napoli con un operativo più esteso, consentendo ai nostri clienti nel Sud Italia di prenotare il loro viaggio negli Stati Uniti anche prima quest’anno”, ha affermato Walter Cianciusi, Country Sales Manager Italia. “Per l’estate 2024, United offrirà il più grande operativo intercontinentale di sempre, offrendo ancora più opzioni di viaggio grazie ai collegamenti, dai nostri hub statunitensi, per tutto il continente americano”.

“L’anticipo del volo Napoli/Newark di United, prima major americana a volare da Napoli a New York, dimostra la forte richiesta e l’enorme connessione tra le due città, che condividono vivacità culturale e latitudine. Il grande successo di questi anni ha portato la compagnia a raddoppiare le frequenze giornaliere durante il picco estivo e a puntare su un prodotto spiccatamente business, scelte pienamente in linea con la strategia di GESAC di offrire voli di qualità in grado di garantire un’elevata connettività. Oltre New York, il collegamento con Newark, hub di United, consentirà ai passeggeri di Napoli e del Sud Italia di raggiungere più facilmente tutto il continente americano”, ha commentato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.

L’ampliamento del collegamento da Napoli a New York/Newark sottolinea la leadership di United tra le compagnie aeree statunitensi, attestandosi come il più grande vettore transatlantico con servizi senza scalo da 37 destinazioni per l’estate 2024, l’offerta più ricca di sempre per United e l’offerta di destinazioni maggiore rispetto a tutti gli altri vettori statunitensi. United continua ad essere l’unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti con Dubrovnik, Malaga, Maiorca e Tenerife. La programmazione 2024 della compagnia include anche nuovi collegamenti da Marrakech a New York/Newark (soggetto ad approvazione delle autorità), da Atene a Chicago O’Hare, da Barcellona a San Francisco, la ripresa del volo stagionale Reykjavik-New York/Newark, nonché voli aggiuntivi da Roma. United incrementerà ulteriormente il volo stagionale estivo Malaga-New York/Newark anticipando il collegamento al 3 maggio 2024. Inoltre, la compagnia aerea ripristinerà le rotte stagionali più popolari da Nizza, Lisbona, Barcellona, Roma e Milano per offrire ai clienti più tempo e flessibilità per esplorare le destinazioni negli Stati Uniti.

Napoli (NAP) – New York/Newark (EWR)

Orari soggetti a variazione

Prodotti e servizi a bordo

Il collegamento da Napoli a New York/Newark è operato con aeromobili premium Boeing 767-300, con una cabina estesa di business class United PolarisSM e United Premium PlusSM, con 46 business suite United Polaris con accesso diretto al corridoio, 22 posti United Premium Plus e 99 posti economy.

La business class United Polaris è un’esperienza di viaggio premium che privilegia il relax e il comfort, offrendo pasti di qualità a bordo, prodotti e servizi di cortesia di Therabody e Saks Fifth Avenue e sedili flat-bed completamente reclinabili, tutti con accesso al corridoio.

United Premium Plus offre un sedile più spazioso e reclinabile, con più spazio per gambe e braccia, rispetto ad un posto standard Economy Plus o economy, oltre ad un kit di cortesia, una coperta Saks Fifth Avenue e un soffice cuscino.

United Economy Plus offre maggiore spazio per le gambe e per la persona. Situati nella parte anteriore della cabina economy, i sedili offrono il vantaggio di un’uscita più rapida dall’aereo all’arrivo. I posti a sedere Economy Plus sono disponibili su tutti i voli transatlantici.

La United Economy offre gratuitamente cibo, bevande analcoliche, succhi di frutta, birra e vino, tè, caffè e intrattenimento a bordo. I sedili di quasi tutti gli aeromobili sono dotati di poggiatesta regolabile e di un sistema di intrattenimento on-demand individuale.

United in Italia

United è presente in Italia dal 1997. La compagnia offre collegamenti giornalieri tutto l’anno da Roma e Milano per New York/Newark, collegamenti stagionali, giornalieri da Roma per Chicago, Washington Dulles e San Francisco, da Milano per Chicago, da Venezia e Napoli per New York/Newark. I clienti United in Italia possono prenotare i voli visitando united.com, contattando il centro prenotazioni United: 02-6963-3256 (Milano) e 06-66-05-3030 (Roma) o tramite agenzia di viaggi.

United a New York/Newark

Situato a soli 23 Km da Manhattan, Newark Liberty International Airport offre i più veloci trasferimenti per molte parti della città, tra cui il servizio AirTrain verso New York Penn Station nel centro di Manhattan, con un tempo di percorrenza inferiore a 30 minuti.

Durante la stagione estiva 2024, United prevede di servire quasi 160 destinazioni in 46 paesi da Newark. L’hub di United Newark è il suo più grande gateway oltreoceano, con collegamenti per 35 destinazioni in Europa, India, Africa e Medio Oriente.

United

In United, Good Leads The Way. Con gli hub negli Stati Uniti continentali di Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco and Washington, D.C., United gestisce la più vasta rete di collegamenti tra i vettori nordamericani ed è ora la più grande compagnia aerea al mondo in termini di miglia per posti disponibili. Per ulteriori informazioni su come unirsi al team United, si prega di visitare www.united.com/careers e per informazioni sulla società www.united.com. United Airlines Holdings, Inc., la società madre di United Airlines, Inc., è quotata al Nasdaq sotto il simbolo “UAL”.