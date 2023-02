United Airlines raddoppia: voli da Napoli per New York due volte al giorno

United Airlines annuncia l’incremento del collegamento stagionale Napoli – New York/Newark, con un raddoppio dei voli da una a due volte al giorno durante il picco estivo 2023. Il collegamento sarà operativo dal 6 maggio al 28 ottobre 2023, con un raddoppio delle frequenze dal 23 giugno al 7 settembre 2023.

Il collegamento stagionale aggiuntivo da Napoli si aggiunge ai voli giornalieri operati tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark, ai giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles, da Milano a Chicago e da Venezia a New York/Newark, nonché alla nuova tratta stagionale giornaliera Roma – San Francisco, che inizierà il 26 maggio 2023. United è la compagnia aerea che offre collegamenti diretti dall’Italia agli Stati Uniti dal maggior numero di aeroporti italiani e, durante la stagione estiva 2023, offrirà fino a 10 collegamenti giornalieri diretti.

“Siamo entusiasti di tornare a Napoli per l’estate 2023, annunciando un ulteriore volo giornaliero e di espandere ulteriormente la nostra rete di collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti”, ha affermato Walter Cianciusi, Country Sales Manager Italia di United. “Ci aspettiamo un’altra estate intensa per il segmento internazionale e siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti nel Sud Italia ancora più opzioni di viaggio, con la possibilità, dal nostro hub di New York/ Newark di oltre 90 collegamenti in tutto il continente americano.”

“Il raddoppio del volo giornaliero per New York è il segnale concreto all’ottima risposta del mercato ma è anche e soprattutto il risultato di una partnership con un eccellente operatore, come United che ha saputo cogliere l’enorme potenzialità del mercato campano. Ha commentato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. “L’incremento delle frequenze si traduce in un sostanziale sviluppo della connettività per lo scalo partenopeo che, attraverso veloci e comode connessioni dall’hub di New York/Newark, consentirà ai passeggeri di proseguire verso numerose destinazioni fra Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina. Ancora una volta, l’aeroporto di United Airlines to Increase Nonstop Seasonal Flights between Naples and New York/Newark to twice daily / Page 2 Napoli gioca un ruolo cruciale e trainante nello sviluppo della filiera economica legata al turismo e ai trasporti”.

Prodotti e servizi di bordo

Il collegamento non stop giornaliero Napoli-New York è operato con aeromobili Boeing 767-300, con un totale di 214 posti – di cui 30 posti in business class United Polaris con sedili completamente reclinabili e accesso diretto al corridoio, 49 posti in United Economy Plus, più ampi e con maggiore spazio per le gambe e 135 in United Economy. La business class United Polaris è un’esperienza di viaggio premium che privilegia relax e comfort, con pasti di qualità, kit di comfort e sedili completamente reclinabili, tutti con accesso diretto al corridoio. United Premium Plus offre un sedile più spazioso e reclinabile, con più spazio per gambe e braccia, rispetto ad un posto standard Economy Plus o economy, oltre ad un kit di cortesia Sunday Riley e una coperta Saks Fifth Avenue e un soffice cuscino. United Economy Plus offre maggiore spazio, anche per le gambe. Situati nella parte anteriore della cabina economy, i sedili offrono il vantaggio, all’arrivo, di uscire più rapidamente dall’aereo. I posti a sedere Economy Plus sono disponibili su tutti i voli transatlantici. United economy offre cibo gratuito, bevande analcoliche, succhi di frutta, birra e vino, tè, caffè e intrattenimento in volo. Sulla maggior parte degli aerei, i sedili sono dotati di un poggiatesta regolabile e di un sistema di intrattenimento personale su richiesta.

United in Italia

United è presente in Italia dal 1997. Oltre al servizio giornaliero stagionale da Napoli a New York/Newark, United offre collegamenti diretti tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark; collegamenti giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles; da Milano a Chicago, United Airlines to Increase Nonstop Seasonal Flights between Naples and New York/Newark to twice daily / Page 3 da Venezia a New York/Newark e, a partire dal 26 maggio 2023, il nuovo collegamento stagionale giornaliero non-stop tra Roma e San Francisco. I clienti United in Italia possono prenotare i voli visitando united.com, contattando il servizio prenotazioni United di Milano 02-6963-3256 e Roma 06-66-05-3030 o tramite agenzia di viaggi.

United a New York/Newark

Situato a soli 23 Km da Manhattan, Newark Liberty International Airport offre i più veloci trasferimenti per molte parti della città, tra cui il servizio AirTrain verso New York Penn Station nel centro di Manhattan, con un tempo di percorrenza inferiore a 30 minuti.

United

La missione di United è “Collegare le persone. Unire il mondo.” Dagli hub statunitensi di Chicago,

Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco e Washington, D.C., United

gestisce la rete di collegamenti più estesa tra i vettori nordamericani. United sta riproponendo le

destinazioni preferite dei propri clienti e ne sta aggiungendo di nuove per diventare la migliore

compagnia aerea del mondo. Per entrare nella squadra di United si invita a visitare

united.com/careers e per informazioni sulla società united.com.