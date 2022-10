United Airlines, Roma-San Francisco: nuovo volo giornaliero

United Airlines ha annunciato oggi un nuovo servizio stagionale di voli diretti giornalieri tra l’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci e il suo hub di San Francisco, a partire dal 26 maggio 2023. Lo comunica in una nota Aeroporti di Roma. United vola dall’Italia verso gli Stati Uniti da piu’ citta’ di qualsiasi altra compagnia aerea e durante la stagione estiva 2023 offrira’ 9 servizi giornalieri diretti dall’Italia verso gli Stati Uniti. “Siamo entusiasti di annunciare l’ulteriore espansione della nostra rete di collegamenti dall’Italia agli Stati Uniti con l’introduzione del nuovo volo da Roma al nostro hub di San Francisco”, ha dichiarato Walter Cianciusi, United country sales manager per l’Italia. “Ci aspettiamo un’altra estate intensa per i viaggi internazionali nel 2023, e siamo orgogliosi di aggiungere al nostro network globale, gia’ leader del settore, maggiori opportunita’ per i nostri clienti di connettersi tramite i nostri hub statunitensi ad altre destinazioni in tutto il continente americano”, ha aggiunto.