United Airlines, torna il collegamento aereo Napoli-New York: da Capodichino 8 voli giornalieri per gli Usa

United Airlines ripristina il collegamento diretto giornaliero Napoli – New York/Newark con il primo volo in partenza oggi dall’aeroporto di Napoli. Il collegamento sarà operativo fino al 29 ottobre 2022 e si aggiunge ai diretti giornalieri, operati tutto l’anno, da Roma e Milano Malpensa verso l’hub della compagnia aerea di New York/Newark e al collegamento stagionale da Roma all’hub di Washington Dulles.

Sabato 7 maggio United riprenderà, inoltre, il collegamento stagionale da Venezia a New York/Newark e da Roma a Chicago O’Hare. La compagnia aerea si accinge ad inaugurare un nuovo collegamento diretto giornaliero stagionale tra l’aeroporto di Milano Malpensa e il suo hub di Chicago O’Hare, nonché una seconda frequenza da Roma a New York/Newark a partire dal 28 maggio 2022, portando ad otto il numero totale di collegamenti non stop giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti durante la stagione estiva 2022.

“Siamo felici del nostro ritorno a Napoli nel 2022 e di aver ripristinato il collegamento diretto per gli Stati Uniti” ha commentato Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, India and West Africa di United. “Con la ripresa del volo per New York/Newark, i nostri clienti dal Sud Italia possono sia beneficiare di un collegamento diretto con gli Stati Uniti che di una vastissima rete di comodi collegamenti dall’hub di United a New York/Newark da cui è possibile raggiungere oltre 70 destinazioni non stop in tutto il continente americano”.

“Il volo per New York assume un significato straordinario dopo due anni segnati dalla crisi pandemica: è un forte segnale di ripartenza e conferma il ruolo attivo dell’aeroporto alla crescita economica del territorio. Un investimento di questa portata è indicativo della fiducia che una delle maggiori compagnie aeree statunitensi ripone nei confronti del mercato campano” ha affermato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di Gesac.

Mary Avery, Console Generale degli Stati Uniti a Napoli ricorda che “gli Stati Uniti hanno una relazione storica con il Sud Italia, in particolare con la città di Napoli che ospita una delle nostre più antiche sedi diplomatiche. Oltre ad essere un grande incentivo per i turisti, il ritorno di questo volo diretto offre collegamenti più semplici ai molti cittadini statunitensi residenti in Campania e rafforza ulteriormente gli scambi commerciali e culturali tra Stati Uniti e Italia”.

Il collegamento non stop giornaliero Napoli-New York “sarà operato – si legge in una nota della compagnia – con aeromobili Boeing 767-300, con un totale di 214 posti – di cui 30 posti in business class United Polaris, tutti con accesso diretto al corridoio, 49 posti in United Economy Plus, più ampi e con maggiore spazio per le gambe e 135 in United Economy. La business class United Polaris è un’esperienza di viaggio premium che privilegia relax e comfort, con pasti di qualità, kit di comfort e sedili flat-bed completamente reclinabili”.

United in Italia

United è presente in Italia dal 1997. Oltre al servizio giornaliero stagionale da Napoli a New York/Newark, United offre collegamenti diretti tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark; collegamenti giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles; collegamento giornaliero stagionale da Venezia a New York/Newark e si appresta ad introdurre un nuovo collegamento stagionale giornaliero non-stop tra l’aeroporto di Milano Malpensa e il suo hub di Chicago O’Hare, operativo a partire dal 7 maggio 2022.