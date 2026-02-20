Uniti contro il gioco d’azzardo: testimonianze e confronto con esperti a Nola

Una mattinata dedicata all’informazione e al confronto sul gioco d’azzardo. L’appuntamento è per domenica 22 febbraio all’Hotel Ferrari di Nola, dove si terrà un evento promosso da G.A. Italia e Gam-Anon. Il messaggio scelto per l’iniziativa è : “Uniti riusciamo a recuperare le nostre vite. Insieme possiamo farcela”. Un invito diretto a chi vive il problema dell’azzardo e alle famiglie coinvolte,

Interverranno Nello Tuorto, presidente Finetica; padre Alex Zanotelli; Carmine Papilio, direttore Serd Somma Vesuviana; Giuseppe Guarino, psicologo dirigente Serd Somma Vesuviana; Riccardo Vizzino, avvocato; suor Marisa Petrella della Caritas di Napoli; Giovanni Berritto, presidente Federconsumatori Campania; Rino Ventriglia, neurologo e psicoterapeuta; le psicologhe Luigia Cappuccio, Silvana Caruso e Antonina Di Cintio; padre Carmelo, parroco della Chiesa San Giorgio; Sandro Corradi.

L’incontro si propone come momento di informazione pubblica e di testimonianza diretta, mettendo al centro non solo il problema della dipendenza da azzardo, ma anche le possibilità concrete di recupero attraverso il sostegno reciproco e il lavoro di rete tra associazioni, professionisti e realtà del territorio.