Uniti nel Cuore, edizione 2020 dedicata alle botteghe di San Gregorio Armeno

Anche per questo Natale Uniti nel Cuore non manca il suo consueto appuntamento con la beneficenza.L’associazione compie 8anni in un Natale decisamente diverso, ma l’impossibilità di poter organizzare il Galà di Natale, un momento dove la gioia di aiutare chi ne ha maggiormente bisogno era ormai diventato un appuntamento fisso per il

mondo Partenopeo, non ha fermato il reale messaggio con cui nasce questa realtà: fare del bene.L’associazione che comprende tutte le giovani di categorie di professionisti napoletani: Unione Industriali Napoli, Acen, UGDC, Confapi Napoli, Aiga Napoli, Agifar, Asign, Ingegneri, Confcommercio, questo Natale scende in campo con un duplice messaggio più forte di sempre: Uniti nel Cuore for San Gregorio Armeno,una realtà che il Covid ha messo completamente in ginocchio costringendo tutti gli artigiani della storia della nostra città ad abbassare le saracinesche ormai da quasi un anno. Allo scopo di aiutare questo settore si proporrà la vendita di manufatti degli artisti al costo

simbolico di 40 euro al pezzo;sarà possibile acquistarli presso le segreterie delle associazioni o contattando la pagina di Facebook Uniti nel Cuore.Il ricavato verrà devoluto in parte agli artigiani e in parte all’associazioneSA.DI.SA-Sanità Diritti in Salute, presidente Angelo Melone e vicepresidente Giada Filippetti, per l’iniziativa “Un Tampone Sospeso” in svolgimento presso il Duomo di Napoli all’interno della Sala dei Catecumeni in collaborazione con l‘Arcidiocesidi Napoli.