Universiadi -17: per atleti e delegati visite gratis alle mostre

Gli atleti universitari e i delegati sportivi che partecipano alla 30/a Summer Universiade Napoli 2019 – 8mila da 127 Paesi – avranno la possibilità di visitare gratuitamente la mostra fotografica e le opere di street-art, “Visioni Campane”; entrambe inserite nell’ambito del piu’ ampio progetto “L’amica geniale – Visioni dal set” di Eduardo Castaldo, fotografo di scena della serie televisiva “L’amica geniale”. Una selezione delle foto di scena dell’autore sara’ presentata a Napoli, dal 6 luglio al 9 settembre, a cura di Andrea Viliani e Silvia Salvati, presso il Madre-Museo d’arte contemporanea Donnaregina, l’istituzione della Regione Campania deputata alla ricerca e alla mediazione delle culture contemporanee. Mentre opere di street-art, con il murale dei personaggi della fiction Rai diretta da Saverio Costanzo, saranno realizzate nel Rione Luzzatti a Napoli, il luogo dell’anima di Elena Ferrante, l’autrice dei libri da cui e’ tratta “L’amica geniale”. Il quartiere della periferia est di Napoli gia’ ospita un murale di Castaldo con i personaggi Lina e Lulu’, le protagoniste della serie tv. La valenza universale della storia di amicizia fra le due protagoniste s’intreccia con lo spirito di unita’ e fratellanza che unisce sotto la stessa bandiera, quella dello sport, gli sportivi universitari che da tutto il mondo arriveranno tra qualche settimana a Napoli e in Campania. Inoltre, tra le iniziative culturali promosse dalla Regione Campania per l’Universiade anche una selezione a cura della Film Commission di 12 grandi film che dello sport hanno fatto la materia prima per altrettanti appassionanti racconti di sfida, lotta e riscatto. Temi universali che nella pratica e nella competizione sportiva trovano la loro rappresentazione piu’ plastica e nel cinema la narrazione più avvincente. La programmazione si terrà nei Villaggi Atleti dal 3 al 14 luglio.