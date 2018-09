Universiadi, in arrivo 8mila atleti

Ci sarà anche l’analisi delle sistemazioni per gli atleti e i delegati delle federazioni nazionali al centro delle riunioni che da domani mattina la delegazione della Fisu avrà a Napoli con i vertici dell’Aru, l’Agenzia regionale, e della struttura commissariale per le Universiadi di Napoli 2019. Saranno infatti ottomila gli atleti da 170 Paesi che si sfideranno a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio 2019 secondo uno schema elaborato nelle scorse settimane e che riguarda gli atleti che parteciperanno alle 18 discipline sportive in programma: tiro con l’arco, ginnastica artistica, atletica leggera, basket, tuffi, scherma, calcio, judo, ginnastica ritmica, rugby a sette, vela, tiro a segno, nuoto, tennistavolo, taekwondo, tennis, pallavolo, pallanuoto. In primo piano ci sarà Napoli, che ha avuto l’assegnazione dei giochi e ospiterà circa 4500 atleti di cui quattromila andranno sulle due navi da crociera che saranno ancorate nel porto: la prima, la Msc Lirica, è già stata appaltata, per la seconda c’è il bando in corso, mentre gli altri cinquecento saranno alloggiati probabilmente nelle residenze universitarie. Gli altri 3500 atleti andranno a Salerno e Caserta, distribuiti tra alberghi e il campus universitario di Fisciano. Oltre agli atleti sono attesi a Napoli 2000 tra tecnici, giudici di gara e delegati dei diversi Paesi, più il pubblico. Sono 80, invece, gli impianti sportivi che a Napoli e in Campania saranno coinvolti nella manifestazione: 38 per le gare e 42 per allenamenti e preparazione, in tutte e cinque le province della regione.