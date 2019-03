Universiadi, Basile: Occasione per far conoscere la Campania

Nel periodo delle Universiadi “possiamo far conoscere Napoli e la Campania a persone provenienti da 124 Paesi diversi: si tratta di una importante occasione di promozione turistica. Per questo offriremo pacchetti di visite variegati, con molte scelte”. Lo ha detto il commissario per le Universiadi Gianluca Basile a margine dell’inaugurazione della Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli. “Il fatto che le Universiadi siano diffuse su tutta la regione – ha detto – è molto importante. Napoli sarà la regina anche per il turismo ma è compito degli enti locali sostenerci in questa avventura per far conoscere la Campania a chi verra’ in quel periodo”. Basile ha commentato anche la scelta della Sirena Partenope come mascotte delle Universiadi: “E’ – ha detto – un simbolo importante dell’origine della città di Napoli. La settimana prossima ci sarà la presentazione ufficiale per la mascotte e per la torcia e partiremo con la promozione anche per i volontari. Siamo alla terza fase: ne abbiamo fatta una prima sulle strutture sportive e gli accomodamenti per chi viene, punti fondamentali per poter fare la manifestazione; una seconda fase sull’organizzazione dei servizi e ora partiamo con la promozione dell’evento in regione, in Italia e nel mondo”.