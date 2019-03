Universiadi, costituito a Salerno il comitato di sostegno

“Le Universiadi saranno una grande vetrina internazionale per il nostro territorio”. Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli durante la riunione per la costituzione del comitato di sostegno per le Universiadi 2019 svoltasi questa mattina a Salerno. Il Comune ha riunito rappresentanti delle istituzioni civili e militari del territorio, tra cui il prefetto Francesco Russo, il questore Maurizio Ficarra, il presidente del Cusi, Lorenzo Lentini, il delegato dell’Università degli Studi di Salerno, Luciano Feo, la dirigente della struttura commissariale Annapaola Voto e il testimonial per la campagna volontari Patrizio Oliva. “Salerno – ha proseguito il sindaco Napoli – con la sua proverbiale ospitalita’ e capacità organizzativa, sarà felice di accogliere in un clima di festa questa pacifica marea umana”. L’incontro di questa mattina e’ servito a “raccogliere idee e suggerimenti”, oltre che a “dare un ritmo e una direzione allo sforzo che tutti noi faremo per fare in modo che questa occasione non vada smarrita o sminuita”. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di “operare con intelligenza e abnegazione, ognuno per quanto di competenza, per far si’ che questo evento dia un ulteriore slancio alla Campania sullo scenario nazionale e internazionale”. Impegno garantito anche dalla Provincia di Salerno, rappresentata al tavolo dal presidente Michele Strianese. “Metteremo a disposizione – ha detto Strianese – quanto sarà necessario e miglioreremo la viabilità verso i luoghi che saranno interessati da queste iniziative sportive”. Sul fronte sicurezza, il prefetto Francesco Russo ha evidenziato che “l’impegno è già iniziato” al fine di assicurare un sereno svolgimento delle Universiadi per le quali “c’e’ una fortissima partecipazione da parte di tutto il territorio”. Per il presidente del Cusi, Lorenzo Lentini “le Universiadi saranno un punto d’orgoglio per il nostro Paese”. Importanza sottolineata anche da Luciano Feo, Luciano Feo, responsabile dell’organizzazione delle Universiadi per l’Unisa e del reclutamento dei volontari. “E’ un’occasione da non perdere, una vetrina fondamentale per il territorio”.