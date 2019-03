Universiadi, il Cus Caserta organizza quattro giornate di sport

Quattro giornate di sport, dedicate a singole discipline e all’aspetto formativo, con istruttori che si rivolgeranno soprattutto ai giovani: è il progetto presentato dal Centro universitario sportivo di Caserta (Cus) in vista delle Universiadi che si terranno in Campania dal 3 al 14 luglio prossimi. Una rosa di eventi proposta nell’ambito del comitato di sostegno alle Universiadi realizzato dal Comune di Caserta con i rappresentanti del mondo produttivo, scolastico e del terzo settore. “Le Universiadi – spiega Vincenzo Corcione, presidente del Cus Caserta – sono l’occasione per far avvicinare ancora di più i giovani allo sport, ma anche per far conoscere discipline poco praticate, penso al Kettlebel, che è molto noto in Russia e sta prendendo piede nel Nord Italia”. Proprio il kettlebel, parola che identifica uno sport ma anche l’attrezzo ginnico con cui si pratica, vale a dire un peso di forma sferica con una maniglia con cui si svolgono particolari esercizi, sarà ‘protagonista’ di una giornata che si terrà probabilmente al Dipartimento di Giurisprudenza della Università della Campania Luigi Vanvitelli; altre giornate saranno dedicate alle arti marziali, come il judo, il karate e il kick boxing, al tennis tavolo, al calcetto, con una partita tra la squadra del Cus Caserta, che milita in serie C, e un’altra formata da docenti universitari, con l’idea di fare un triangolare con la partecipazione di un team di militari. Per il Cus le Universiadi sono anche l’occasione giusta per dotare il territorio di impianti efficienti, che possano essere fruiti da società sportive e appassionati anche dopo l’evento; attualmente la palestra del Cus è presso la piscina provinciale, che durante la kermesse di luglio ospiterà le partite del torneo di pallanuoto maschile. “È questo uno degli aspetti che rendono le Universiadi così importanti per Caserta e la provincia” conclude Corcione.