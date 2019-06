Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha visitato oggi alcuni impianti sportivi di Caserta scelti come location delle Universiadi 2019. In particolare lo stadio Pinto e lo Stadio del Nuoto. Soddisfazione è stata espressa dal presidente a seguito del sopralluogo, mentre il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha fornito rassicurazioni anche sulla finale del tiro con l’arco, per la quale erano sorte alcune difficoltà in via di soluzione.