Universiadi, Fisu al commissario: Si garantiscano sicurezza per i partecipanti e avvio degli appalti

Nella lettera inviata oggi dai vertici della Fisu al commissario per le Universiadi, Luisa Latella, e alle altre autorità coinvolte nell’appuntamento del 2019 si ricorda che i Giochi a Napoli sono stati attribuiti “sulla base del dossier di candidatura che garantisce che saranno usate non più di 3 location come alloggio per gli atleti”. Secondo i requisiti minimi della Fisu (il documento parte integrante del Contratto di attribuzione), gli standard degli alloggi così come i servizi forniti ai partecipanti “devono essere dello stesso livello”. Questi due elementi sono stati presi in considerazione al fine di scegliere il progetto più adatto per i partecipanti e per il Comitato organizzatore. Oggi il Comitato direttivo della Fisu – composto dal presidente Oleg Matysin (RUS), dal primo vice presidente Leonz Eder (SUI), dal vice presidente Luciano Cabral (BRA), dal vice presidente Marian Dymalski (POL), dal vice presidente Yang Liguo (CHN), dal vice presidente Leopold Senghor (SEN), dal tesoriere Bayasgalan Danzandorj (MGL), dal capo membro del Comitato Esecutivo Verena Burk (GER), dal segretario generale/amministratore delegato Eric Saintrond (Bel) – ha analizzato le due proposte per il Villaggio degli Atleti che sono state presentate alla Fisu, evidenzia la lettera. “In quanto firmatario dell’Agenda Olimpica 2020, la Fisu – è scritto – presta molta attenzione all’eredità dei Giochi e vuole sostenere il progetto che lascerà un’eredità tangibile alla comunità locale e alla città ospitante”. Ad un anno dalla cerimonia d’apertura dell’Universiade di Napoli “è fondamentale che il progetto del Villaggio degli Atleti abbia tutte le garanzie amministrative, che non ci sia opposizione da parte dei gestori degli impianti coinvolti e che sia garantita la sicurezza dei partecipanti”. Il Comitato direttivo unanimemente ha deciso che il progetto “Mostra D’oltremare” “è il più adatto ad ospitare il Villaggio Atleti per la Summer Universiade 2019”. Nella lettera si raccomanda, inoltre, che “tutti gli appalti e le procedure amministrative inizino immediatamente, in modo da garantire che il Villaggio sia pronto per il primo “Event Test” del Villaggio, che dovrebbe svolgersi nel mese precedente alla Cerimonia di apertura”. “Vorremmo organizzare un incontro a Roma all’inizio di luglio 2018 con tutte le parti coinvolte nel progetto, per garantire una piena cooperazione e comprensione per il successo dell’Universiade e un impatto socio-economico positivo per la città di Napoli e la regione Campania. Siamo impazienti di continuare a lavorare con voi per assicurare il successo della Summer Universiade Napoli 2019” conclude la lettera.