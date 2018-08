“E’ iniziata la volata finale sulle Universiadi. Le gare per i restylling sono pronte per il 90% degli impianti. Al San Paolo i lavori sono in corso per la pista di atletica e per l’impianto di pubblica illuminazione. C’è solo un ritardo per l’Arechi di Salerno, perché il Provveditorato alle Opere pubbliche deve dare l’autorizzazione”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a Lira tv.