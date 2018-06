Universiadi, indagine di mercato per realizzare interventi in tre stadi di Napoli

È stata pubblicata sul sito del Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019 un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 63 e 66 del D.Lgs. n 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate da affidarsi secondo il criterio del minor prezzo (secondo quanto prevede l’art. 95 comma 4 lettera a del D.lgs. n 50/2016), per l’affidamento dei seguenti lavori nel Comune di Napoli: 1.Interventi di Riqualificazione dello Stadio “Caduti di Brema” per un importo complessivo pari a ?1.061.599,11. 2.”Interventi di Riqualificazione dello Stadio “S. Pietro a Patierno” per un importo complessivo pari a euro 1.107.566,93. 3.”Interventi di Riqualificazione dello Stadio Comunale “Giorgio Ascarelli”, per un importo complessivo pari a euro 1.061.961,96. La scadenza è prevista per il giorno 18 giugno alle ore 13.