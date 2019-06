Universiadi, inizia il count down: martedì la Torcia parte da Torino per girare l’Italia e arrivare a Napoli

Parte il 4 giugno da Torino il percorso della Torcia olimpica per le Universiadi, lungo l’Italia fino a Napoli. I dettagli del percorso, i tedofori e le iniziative che faranno da cornice al passaggio della Torcia saranno presentati nella conferenza stampa in programma domani, lunedì 3, alle ore 10.30, nella Sala Italia della Mostra d’Oltremare di Napoli. Interverranno, tra gli altri, il Commissario straordinario Gianluca Basile, il Direttore Area Istituzionale ARU Annapaola Voto, il Presidente del CUSI Lorenzo Lentini, il vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. La fiaccola è bianca con un Vesuvio stilizzato laccato azzurro nella parte superiore: l’ha ideata Martina Crumetti, studentessa del biennio specialistico in design della Comunicazione dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli diretta da Giuseppe Gaeta. “La fiaccola – spiega l’ideatrice – nasce dall’esigenza di realizzare un oggetto simbolico in grado di rappresentare con pochi segni elementari il nostro territorio. Il Vesuvio stilizzato sulla scocca bianca è assunto come emblema di territorialità e il blu è il colore del mare in cui esso si rispecchia”. Dotata di una manopola di accensione e spegnimento, la fiaccola misura 80cm di altezza per un peso di 1,5kg. In alto e sull’impugnatura è rifinita in alluminio anodizzato naturale di colore grigio, con grafica in vinile trasparente, logo ufficiale e decorazioni aggiuntive. Il tutto realizzato con materiali riciclabili e non inquinanti. L’accensione della fiaccola avverrà martedì 4 giugno a Torino, dove sessanta anni fa, nel 1959, si tenne la prima edizione delle Universiadi. Quindi tappa a Losanna, sede della Fisu, il 6 giugno. E a seguire Milano (10 giugno), Assisi (l’11) e molte altre città fino all’arrivo a Napoli, per dare il via alla 30.ma Summer Universiade in programma dal 3 al 14 luglio.