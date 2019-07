Universiadi, la soddisfazione di De Luca: Impresa riuscita

“Napoli e la Campania possono essere soddisfatti: l’impresa delle Universiadi e’ riuscita”. Lo dice all’Ansa il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, tracciando un primo bilancio dei 12 giorni della Summer Universiade Napoli 2019, che chiuderà i battenti con la cerimonia di chiusura in programma domani sera allo stadio San Paolo alla presenza del premier Giuseppe Conte. Per De Luca il vero miracolo e’ stata la “corsa contro il tempo” che ha consentito in dieci mesi di allestire 70 impianti sportivi, tra nuove realizzazioni e ristrutturazioni. Il futuro di questi impianti e’ proprio una delle preoccupazioni principali del governatore. “Pretenderemo dai comuni – afferma – che ci siano il personale adeguato e le risorse per le manutenzioni. Questi gioielli non devono tornare in uno stato di abbandono”.