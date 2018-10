Universiadi, ecco l’elenco delle gare aggiudicate in settimana

L’obiettivo del commissario Basile è chiudere tutte le gare per il rifacimento degli impianti sportivi interessati dalle Universiadi entro la fine di ottobre. In questo senso, la settimana in corso ha visto la conclusione dell’iter di diverse gare e l’avvio di ulteriori nuovi bandi, segnando così un sostanzioso passo avanti verso il traguardo. Al lavoro anche la Coni Servizi, che ha stipulato con il commissario una convenzione in cui si impegna, attraverso un team di esperti in eventi sportivi, nella progettazione di tutti gli impianti temporanei (overlay) a supporto e a integrazione delle strutture già esistenti. Di seguito l’elenco delle gare chiuse in settimana: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania – 1) Riqualificazione ed adeguamento dello stadio Dirceu del Comune di Eboli 2) Interventi di riqualificazione del Campo sportivo comunale di Viale dei Ligustri del Comune di Casalnuovo 3) Adeguamento funzionale degli spogliatoi e dei campi di calcio comunali “Ianniello” e “Damiano” del Comune di Frattamaggiore (Napoli); Struttura Commissariale – 1) Ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palavignola del Comune di Caserta 2) Fornitura in opera dei gruppi statici di continuità (Ups) a servizio delle torri faro nello Stadio Arechi del Comune di Salerno; Comune di Napoli – 1) Interventi di riqualificazione dell’indoor del Palavesuvio 2) Interventi di riqualificazione delle palestre del Palavesuvio.