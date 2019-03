Universiadi, maglietta celebrativa sui campi di Lega Pro

I calciatori di Paganese e Casertana (Lega Pro, girone C) sono scesi in campo indossando una maglietta celebrativa per le Universiadi 2019 con la scritta “-100 days to go Summer Universiade”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Lega Pro, rientra tra gli eventi organizzati in questo week-end per promuovere la kermesse sportiva che si svolgerà dal 3 al 14 luglio in Campania e che vedrà protagonisti oltre 6000 atleti provenienti da 124 Paesi. Domani, infatti, mancheranno esattamente cento giorni all’inizio delle Universiadi. Un conto alla rovescia partito simbolicamente anche con le magliette indossate prima del fischio d’inizio del derby campano di serie C disputato allo stadio Marcello Torre di Pagani (Salerno) e terminato sul risultato di 2-2. I calciatori delle due squadre, sia quelli scesi in campo che i panchinari, prima del fischio d’inizio hanno indossato la maglietta bianca con la scritta ‘100 days to go’ e con il logo colorato di Napoli 2019. Lo speaker dello stadio, inoltre, ha letto un messaggio di presentazione dell’evento, ricordando le date e i numeri della 30esima edizione della Summer Universiade, “la più grande manifestazione sportiva mondiale, seconda solo alle Olimpiadi” che vedrà coinvolte “18 discipline e molti campioni dello sport italiano e internazionale”. Domani sera l’iniziativa sarà replicata in occasione del posticipo serale in programma a Castellammare di Stabia tra Juve Stabia e Rieti. Analogo copione è andato in scena su cinque campi campani della Lega Nazionale Dilettanti.