Universiadi, Malagò: Non possiamo intervenire sugli aspetti logistici

“Sulla questione relativa al villaggio per le Universiadi di Napoli 2019 non possiamo entrare nel merito nell’individuazione dell’area o negli aspetti logistici che coinvolgono la Regione Campania e tutta una serie di criticità. Siamo spettatori interessati perché sono coinvolti oltre 12 mila ospiti fra atleti e dirigenti, ma possiamo soltanto augurarci che le cose vadano bene”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò durante la conferenza stampa a chiusura della giunta nazionale del Coni organizzata per la prima volta oggi a Trieste. “Ritengo che il mondo dello sport si sia comportato nel modo giusto. Da parte nostra possiamo dare assistenza all’attività sportiva ed è ciò che stiamo facendo”, aggiunge Malagò.