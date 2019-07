Universiadi, Napoli è pronta: 18 sport e 8mila partecipanti

Diciotto sport, 8mila partecipanti provenienti da 118 Paesi diversi e 220 medaglie assegnate ad altrettanti sportivi. Sono i numeri della 30esima Universiade, ospitata a Napoli dal 3 al 14 luglio. “Da domani iniziano le gare e mercoledì ci sarà la cerimonia di apertura. Tutti i partecipanti ritroveranno l’orgoglio di essere campani e napoletani. Adesso godiamoci la festa”, ha detto il commissario straordinario dei Giochi Gianluca Basile intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle Universiadi al media center della Mostra d’Oltremare. L’evento si svolgerà in tutta la Regione Campania, in particolare in 33 Comuni diversi e in 58 impianti sportivi rimessi a nuovo in vista dei giochi universitari. “In soli dieci mesi abbiamo fatto un miracolo”, ha commentato il governatore campano Vincenzo De Luca riferendosi in particolare al lavoro fatto sugli impianti, tutti interessati da una riqualificazione a partire dello stadio San Paolo di dove mercoledi’ 3 luglio ci sara’ la cerimonia di apertura dei giochi. Alla presenza di Sergio Mattarella, lo stadio di Fuorigrotta, grazie all’esibizione di 1500 performer, si trasformera’ in una “U” che ricorda il logo dell’Universiade. In questo palcoscenico si esibiranno i cantanti Malika Ayane e Anastasio, la giovane atleta paralimpica Bebe Vivo e il tenore Andrea Bocelli, ospite d’eccezione dei Giochi. In occasione della cerimonia, tornera’ in citta’ anche la torcia olimpica dopo un tour internazionale oltre alla sirena Partenope, mascotte dell’evento che sara’ interpretata al San Paolo dall’apneista Mariafelicia Carraturo. Gia’ domani iniziano le gare sportive che si concluderanno il 14 luglio quando, sempre a Napoli si svolgerà la cerimonia di chiusura delle Universiadi. “Da Napoli lanciamo un messaggio anche ai leader del mondo per dire che lo sport e l’istruzione devono essere fondamentali nelle politiche di uno Stato”, ha spiegato il presidente della Fisu Oleg Matytsin. Gli atleti, intanto, hanno gia’ raggiunto Napoli, alloggiando nelle due navi da crociera che fungono da villaggio per oltre 4mila persone. I restanti atleti ed accompagnatori sono ospitati nei poli di Caserta e Salerno. “All’inizio ero scettico ma poi la macchina organizzativa si e’ messa in moto – ha detto l’Ambassador delle Universiadi Massimiliano Rosolino – e oggi i biglietti per la gare vanno a ruba. E’ una grandissima vittoria che lascera’ un’eredita’ importante in questo territorio. Noi napoletani ci stiamo rifacendo gli occhi”.