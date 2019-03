Universiadi a Napoli, svelata la mascotte: è la Sirena Partenope

“La sirena Partenope è la mascotte delle Universiadi, uno dei simboli gentili, belli e storicamente significativi di Napoli. Mi pare che abbiamo imboccato la strada giusta”. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia. “Si sono impiegati dei mesi per interventi strutturali ma ora – questo l’invito di De Luca – dobbiamo accelerare sulla promozione dell’evento e la comunicazione per far vivere alla Campania e a tutta l’Italia questo grande evento sportivo che la Regione ha pensato, voluto e finanziato da sola con 270 milioni di euro, 170 diretti e 100 presi dai fondi del governo destinati alla Regione”. In Campania sono attesi a luglio “13mila atleti di 170 Paesi. Dobbiamo valorizzare e promuovere l’evento coinvolgendo la società civile, il mondo produttivo e il turismo”.