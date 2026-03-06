Università, 5,4 milioni dal Mur agli atenei campani per assumere 184 nuovi ricercatori

Le università della Campania potranno assumere fino a 184 ricercatori grazie a un finanziamento complessivo di 5,4 milioni di euro stanziato dal Mur nell’ambito del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026.

Il decreto attuativo è stato firmato dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. L’obiettivo del piano è rendere strutturali le competenze sviluppate durante i progetti finanziati dal Pnrr, evitando la dispersione delle professionalità formate negli ultimi anni grazie agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le risorse per gli atenei campani

Per il 2026 gli atenei della Campania riceveranno 1,2 milioni di euro, cifra che salirà a regime a 5,4 milioni annui dal 2027.

Sul totale dei 184 ricercatori previsti, 79 saranno legati a progetti Pnrr.

La quota maggiore delle risorse andrà all’Università degli Studi Federico II, che riceverà 3,4 milioni di euro destinati all’assunzione di 117 ricercatori, di cui 58 finanziati con fondi Pnrr.

All’Università degli Studi di Salerno saranno assegnati oltre 767 mila euro per 26 ricercatori, di cui 9 Pnrr.

L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli riceverà 708 mila euro per 24 ricercatori, 6 dei quali esclusivamente Pnrr.

All’Università degli Studi Parthenope andranno oltre 206 mila euro per 7 ricercatori, di cui 3 Pnrr.

Per l’Università degli Studi L’Orientale sono previsti 177 mila euro destinati a 6 ricercatori, 2 finanziati con il Pnrr.

L’Università degli Studi del Sannio otterrà oltre 88 mila euro per 3 ricercatori, 1 dei quali Pnrr.

Infine, alla Scuola Superiore Meridionale sarà assegnato uno stanziamento di oltre 29 mila euro per 1 ricercatore.

Bernini: competenze da non disperdere

“Lo stanziamento di 5,4 milioni di euro agli atenei della Campania è il riconoscimento concreto del valore e delle competenze delle ricercatrici e dei ricercatori che il Pnrr ha contribuito a formare“, ha commentato la ministra Anna Maria Bernini.

“Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse, ma diventeranno la base su cui costruire nuova conoscenza e crescita duratura“, ha aggiunto.

Il piano nazionale di assunzioni

Il provvedimento rientra in un intervento più ampio che riguarda l’intero sistema della ricerca italiana.

Nel 2026 il Mur destinerà complessivamente 18,5 milioni di euro alle assunzioni di ricercatori in università ed enti di ricerca. Dal 2027 la dotazione salirà a 60,7 milioni di euro annui.

A livello nazionale sono previste 2.000 nuove assunzioni, di cui 1.051 ricercatori finanziati attraverso il Pnrr. Nel dettaglio, 847 saranno inseriti nelle università mentre 204 entreranno negli enti di ricerca vigilati dal Mur.