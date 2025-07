Università, a gennaio la pubblicazione delle graduatorie di Medicina

Saranno pubblicate il 12 gennaio 2026 le graduatorie per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, in lingua italiana, sulla base del punteggio ottenuto al termine degli esami di profitto previsti dal semestre aperto. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che fissa i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di merito e le modalità per l’immatricolazione all’anno accademico 2025-2026. Il decreto completa la fase attuativa della ‘riforma di Medicina’ che prevede l’iscrizione a un semestre aperto con accesso libero. I voti, espressi in trentesimi con la possibilità anche della lode, conseguiti nei singoli esami saranno validi ai fini della formazione della graduatoria nazionale. Ogni studente accede alla graduatoria in base alla somma matematica dei voti dei tre esami, espressi anche in decimali, dovuta alle risposte corrette (+1), errate (-0,25) e omesse (0). Per la compilazione del libretto personale della carriera dello studente, invece, i punteggi saranno arrotondati all’unità più prossima. Le graduatorie saranno pubblicate nell’area riservata del portale Cineca Universitaly. Dal 13 gennaio 2026, ciascun aspirante medico potrà immatricolarsi al corso di laurea scelto, presso la prima sede utile, nell’ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto e del numero dei posti disponibili. L’immatricolazione dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro il *16 gennaio 2026*, ferma restando la possibilità per lo studente di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini scelto al momento dell’iscrizione al semestre aperto.