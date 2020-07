Università, al via “Italian Higher Education with Africa” : c’è anche la Federico II

Nasce la Fondazione “Italian Higher Education with Africa” per promuovere l’internazionalizzazione degli Atenei in Africa e contribuire, in ottica di cooperazione, allo sviluppo locale. L’Università di Bologna, l’Università di Firenze, il Politecnico di Milano, l’Università di Napoli Federico II, l’Università di Padova e Sapienza – Università di Roma consolidano così un percorso di oltre 20 mesi, per promuovere la collaborazione in ambito internazionale tra gli Atenei finalizzata alla realizzazione di un progetto formativo-didattico a livello universitario in Paesi del continente africano. Le necessità di formazione qualificata a sostegno dello sviluppo socioeconomico nel continente sono rese ancor più urgenti dalla situazione contingente legata agli effetti della pandemia COVID 19 nei paesi Africani. La Fondazione individua la propria missione nello svolgimento di ogni attività indirizzata a promuovere e sviluppare, con adeguate metodologie scientifiche interdisciplinari, la didattica, la formazione, il perfezionamento degli studenti residenti nei Paesi Africani e l’aggiornamento del personale stesso delle università.