Università, alla Federico II un master per formare il management sanitario

Formare professionisti della sanità “consapevoli” delle dinamiche che governano il sistema e al tempo stesso essere essi stessi in grado di migliorarle. È questo lo scopo del Master di II livello in Management sanitario dell’Università Federico II di Napoli. Il corso, afferente alla Scuola di Management e di alta formazione del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ateneo e coordinato dalla professoressa Maria Triassi, nasce dall’esigenza “pienamente ” recepita dalla legislazione sanitaria italiana che, con diverse disposizioni, ha sancito – sottolinea una nota – “il ruolo critico della formazione continua in sanità, includendo anche le tematiche di carattere economico e aziendale in modo da rendere possibile l’assunzione del ruolo critico riconosciuto nel processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche”. “Obiettivo del corso è riuscire a fornire ai professionisti della sanità – spiega Triassi – gli strumenti manageriali utili e necessari per poter interloquire con il management aziendale, e dunque con la direzione strategica e di controllo, affinché si possano coniugare l’erogazione di un’assistenza di alta qualità e l’ottimizzazione delle risorse impiegate “. Ogni anno il Master si arricchisce di nuovi contenuti, si evidenzia, “e a valle della pandemia il corso non poteva non affrontare la lezione che il covid ha inferto alla sanità e alla sua organizzazione interna”. Il Master, nelle precedenti edizioni, ha richiamato studenti anche da fuori regione e in possesso di diversi titoli di laurea “proprio perché – sottolinea Triassi – oggi chi si occupa di sanità ha diverse estrazioni “. Il corso è rivolto ad un massimo di 40 iscritti in possesso della laurea magistrale e per accedervi è necessario partecipare al bando indetto dall’Ateneo la cui scadenza è fissata al 17 marzo 2022. Tutte le informazioni relative al corso, alle sue finalità e all’organizzazione sono consultabili alla pagina www.unina.it/didattica/post-laurea/master. Valore aggiunto del corso è la redazione del volume annuale che consente a tutti gli studenti di effettuare una propria personale pubblicazione che resta agli atti. E proprio nelle prossime settimane sarà pubblicato il volume ‘Il Management in Sanità. Esperienze e progetti di management sanitario in tempi d’emergenza’ a cura di Maria Triassi, Patrizia Cuccaro e Alessandra Dionisio ed edito da Ateneapoli, che raccoglie i risultati e le tesi di progetto delle due precedenti edizioni.