Università, alla Sapienza primo corso in Italia sulla donazione del sangue

(Adnkronos) – L’Università Sapienza di Roma ha lanciato ‘Formarsi per donare’: il primo corso online gratuito, aperto non solo alla comunità di Ateneo, con l’obiettivo di promuovere la donazione del sangue e sensibilizzare i più giovani alla diffusione della cultura del dono consapevole. Il corso unisce le prospettive delle scienze mediche e psicologiche, della sociologia e della comunicazione, del diritto e dell’etica. Accanto alle basi teoriche, saranno fornite indicazioni chiare su come diventare donatore, dall’informazione iniziale alla visita di idoneità, fino all’esperienza della donazione stessa.

“Il nuovo percorso transdisciplinare è aperto a tutte le persone interessate a comprendere, approfondire e avvicinarsi a un gesto di grande valore sociale, offrendo un approccio completo, con informazioni scientifiche e strumenti culturali per comprendere significati, valori e responsabilità legate alla donazione – spiega la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni – Questa iniziativa si inserisce nella cornice delle attività realizzate nell’ambito dell’accordo tra l’Ateneo e il Ministero della Salute, con il quale condividiamo l’impegno per promuovere in Italia la cultura della donazione, un obiettivo fondamentale per rafforzare il sistema sanitario nazionale e per contribuire concretamente all’aumento del numero di donazioni di sangue e degli emoderivati in Italia”.

Il corso presentato oggi dalla rettrice Antonella Polimeni nell’ambito della premiazione dei vincitori del bando di concorso nazionale ‘#UniPerDonare – Le Università per la donazione volontaria di sangue ed emoderivati’, che premia le migliori campagne di comunicazione digitale innovative sul tema della donazione. Al primo classificato, un premio di 10.000 euro; a seguire assegnati premi da 7.000 euro (2° classificato), 5.000 euro (3° classificato), 2.500 euro (4°classificato), 1.500 euro (5° classificato). Al termine della premiazione, la comunità Sapienza si è raccolta per il tradizionale rito di accensione dell’albero di Natale e delle luci natalizie dentro la città universitaria, con il concerto MuSa – Musica Sapienza eseguito da MuSa Jazz Combo.