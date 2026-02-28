Università, alla Vanvitelli nasce la Biblioteca Enrico De Nicola

Lunedì 2 Marzo alle ore 14 a Santa Maria Capua Vetere presso la sede di Palazzo Melzi del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” si svolgerà la cerimonia di intitolazione ad Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana, della Biblioteca del Dipartimento che presenterà al pubblico i suoi nuovi servizi realizzati con il progetto “Biblioteche 4.0: oltre le barriere” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR Missione “Istruzione e Ricerca”.

La scopertura della targa sarà affidata al Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli e il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Raffaele Picaro.

A seguire alle ore 16 presso la Biblioteca della Casa Circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere sarà presentato il progetto di gemellaggio tra la Biblioteca Enrico De Nicola del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Biblioteca “Rita Atria e Imma Cavagnuolo” del penitenziario sammaritano. Alla presentazione prenderanno parte, insieme con il vicepresidente del CSM Pinelli e con il Rettore Nicoletti, il provveditore dell’amministrazione penitenziaria della Regione Campania, Carlo Berdini, il presidente della Corte di Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli e il direttore della Casa Circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, Donatella Rotundo.

Dopo l’incontro del Vicepresidente del CSM con i detenuti bibliotecari, la sua visita istituzionale proseguirà al Polo Produttivo e all’orto idroponico dell’Istituto Penitenziario e si concluderà al Muro della Libertà, realizzato dall’artista Alessandro Ciambrone. L’opera, di oltre cinquemila metri quadri, dedicata a Papa Francesco, è entrata nel Guinness World Record.