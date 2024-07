Università, all’Unicamillus open day corso laurea magistrale in Scienze della nutrizione umana

(Adnkronos) – Mercoledì 17 luglio si terrà l’open day per il corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana dell’Università UniCamillus. L’evento si terrà dalle ore 12 alle 13 in diretta streaming previa registrazione alla pagina www.unicamillus.org/it/lp-open-day-scienze-nutrizione-umana/. L’obiettivo è fornire l’opportunità di scoprire tutto ciò che il corso ha da offrire, dai docenti del percorso accademico al piano di studi, passando per gli interessanti sbocchi lavorativi e le testimonianze di ex studenti che, grazie alla formazione ricevuta, sono ora professionisti affermati nel campo della nutrizione.

Sarà anche prevista la possibilità di domande e risposte in diretta, per far sì che i partecipanti interagiscano con gli esperti di didattica, per chiarire dubbi e approfondire aspetti specifici del corso. A coronare l’evento, un video-saluto di Rosanna Lambertucci, famosa divulgatrice scientifica, che raccomanda il corso di laurea in Scienze della Nutrizione Umana dell’ateneo medico UniCamillus, sottolineando l’importanza del ruolo di chi si appresta a diffondere la migliore prevenzione in assoluto: la sana alimentazione, chiave indiscussa per una migliore qualità di vita e per il benessere della collettività.

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana di UniCamillus, inoltre, vanta un forte consenso da parte dei diretti interessati, ossia gli studenti: dall’ultima indagine Almalaurea, è risultato che il 94,4% degli studenti UniCamillus è felice del rapporto con i docenti, l’89,5% ritiene il carico di studio adeguato, e il 97,2% è soddisfatto complessivamente del corso e della scelta operata. Tutto ciò si traduce in un efficace metodo didattico, che porta il 100% degli studenti in Scienze della Nutrizione di UniCamillus a laurearsi in corso, con una media di voto finale di 107,5/110 (dati Almalaurea). Il Corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana dà accesso ad un ventaglio di opzioni lavorative molto ampio, considerando che la figura del nutrizionista può trovare impiego come libero professionista, nella sanità pubblica e privata, nelle aziende alimentari e farmaceutiche e per insegnare materie scientifiche, senza dimenticare la possibilità di accedere all’ordine professionale dei biologi (previo superamento dell’esame di Stato).

Le iscrizioni al nuovo anno accademico del corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana sono aperte fino al 10 settembre 2024. La durata del corso di laurea magistrale è biennale, con lezioni in modalità mista ma prevalentemente online, senza obbligo di frequenza. L’accesso al corso è a numero limitato e basato sui titoli. Possono partecipare alla selezione tutti coloro che hanno già conseguito una laurea in Farmacia, Scienze Motorie, Dietistica, Scienze Biologiche, Medicina e Scienze e Tecnologie Alimentari, oltre ad altri laureati che dispongano di 48 CFU specificati nel bando, consultabile a questo indirizzo: https://www.unicamillus.org/wp-content/uploads/Bandi_2024-25/Nutrizione/DR_227_BANDO_SNU_2024-2025_CM.pdf.

Chi ha svolto il primo anno in un altro ateneo e desidera iscriversi al secondo anno del corso di laurea in Scienze della Nutrizione Umana dell’Università UniCamillus, potrà farlo fino alle ore 13:00 del 25 settembre 2024. Il bando completo per il trasferimento è disponibile sul sito web al link https://www.unicamillus.org/wp-content/uploads/Trasferimenti/Nutrizione/DR_228-Bando-Nutrizione-di-ammissione-ad-anni-successiv-al-primo-CM-24-25.pdf.

Tutte queste informazioni e molto di più sul Corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana di UniCamillus saranno il fulcro dell’open day del 17 luglio. Per seguirlo in diretta e interagire con i docenti e lo staff, è possibile iscriversi a questo form: https://www.unicamillus.org/it/lp-open-day-scienze-nutrizione-umana/. Per ulteriori informazioni sull’open day, scrivere a nutrizione.umana@unicamillus.org.