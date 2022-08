Università, anno accademico 2022/2023: borse di studio e alloggi in Campania

E’ stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale per l’anno accademico 2022/2023 per coloro che intendono iscriversi ad Università della Regione Campania.

La domanda può essere compilata esclusivamente online attraverso il sito web dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, www.adisurcampania. it, accedendo alla sezione Servizi online.

La scadenza del concorso è fissata alle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2022.

Esclusivamente per i candidati iscritti o che intendano iscriversi ad un primo anno di corso laurea triennale o a ciclo unico, la scadenza è posticipata alle ore 12.00 del 5 ottobre 2022.

Si tratta del primo concorso in cui sono applicate le disposizioni del Decreto ministeriale 1320/2021, attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di diritto allo studio universitario. Il concorso, oltre alle tradizionali fonti di finanziamento, beneficerà delle risorse del Fondo Next Generation EU, Investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’università” della Missione 4 Componente 1, e delle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – FSE REACT EU – OT 13 – Asse IV – Azione IV.3 Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica.

Per questo anno accademico, la Regione Campania, con la Delibera di Giunta 418 del 27 luglio 2022, ha innalzato le soglie di ISEE e ISPE per l’accesso al concorso, rispettivamente da 21.000 euro a 22.700 euro e da 40.000 euro a 46.500 euro.

Si prevede un significativo aumento dei benefici economici per il prossimo anno accademico: da un lato l’allargamento della platea degli studenti campani ammessi alla partecipazione, dall’altro l’aumento degli importi di borsa di studio destinati agli studenti idonei.