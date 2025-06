Università, Apple Developer Academy: graduation Day per 329 giovani talenti

Si è tenuto oggi nell’Auditorium del Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II il Graduation Day per gli allievi della Apple Developer Academy. Hanno presentato i loro lavori e conseguito il titolo 329 studenti che hanno partecipato al corso Standaard, a The Pier e ad ARTE (Advance Research Track Experience).

All’evento della consegna dei diplomi della ottava edizione dell’Academy presenti Matteo Lorito, rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, sindaco della città di Napoli, Giorgio Ventre, direttore scientifico dell’Academy, Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, e Alisha Johnson Wilder, Senior Director, Environment, Policy & Social Initiatives di Apple. L’esperienza formativa offerta dalla Apple Developer Academy, interamente in lingua inglese, si caratterizza per la sua specializzazione nello sviluppo di applicazioni e videogiochi. Il programma didattico è strutturato con un’attenzione particolare alle tecnologie e ai framework dell’ecosistema Apple, fornendo agli studenti una preparazione tecnica mirata e approfondita. Durante il percorso formativo, gli studenti hanno l’opportunità di sviluppare competenze diversificate e complementari tra loro.

L’apprendimento spazia dalle fondamenta della programmazione e del coding fino ad abbracciare aspetti più creativi come la progettazione dell’interfaccia utente e dell’esperienza utente (UI/UX) allo sviluppo di videogiochi all’ambito business e imprenditoriale. Completano il quadro formativo le soft skills, competenze trasversali fondamentali per il successo professionale in qualsiasi contesto lavorativo.