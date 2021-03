Università, bando cattedre Unesco 2021: candidature fino al 31 marzo

C’è tempo fino al 31 marzo per proporre un progetto per una Unesco Chair/Unitwitn, il programma dell’organizzazione dedicato alle Cattedre universitarie che dal 1992 promuove la collaborazione internazionale interuniversitaria e l’organizzazione in rete per rilanciare le capacità istituzionali attraverso la condivisione di conoscenze e il lavoro collaborativo. Attualmente, sono 32 le Cattedre Unesco italiane e oltre 700 nel mondo. Le università, attraverso la Rete, mettono in comune le loro risorse umane e materiali per affrontare le sfide più pressanti e contribuire allo sviluppo della società. Spesso la Rete delle Cattedre è in grado di fornire esperti e mediatori tra il mondo accademico, la società civile, le comunità locali, la ricerca e la politica, dimostrando la propria utilità nell’informare i decisori politici, stabilire nuove iniziative didattiche, generare innovazione attraverso la ricerca e contribuire all’arricchimento di programmi universitari esistenti promuovendo, allo stesso tempo, la diversità culturale.

Una Cattedra Unesco viene istituita per un periodo di quattro anni tramite un accordo sottoscritto dal Direttore Generale dell’Unesco e dal Rettore dell’università o dell’istituto di ricerca. Invece il Programma Unitwin Cooperation è un partenariato tra l’Unesco e una rete di università o di istituti di ricerca (da tre a dieci) in diversi paesi che si riuniscono per sottoscrivere collettivamente un accordo con l’Unesco.Il partenariato viene formalizzato tramite un accordo tra l’Unesco e la rete, che deve esprimere gli obiettivi della collaborazione e i risultati attesi e descrivere i termini di funzionamento e di sostegno della rete.È importante che le nuove candidature non rientrino in settori già rappresentati nelle altre Unesco Chair italiane e che affrontino tematiche innovative e originali, indagando tutte le priorità dell’organizzazione, con particolare attenzione all’internazionalizzazione.