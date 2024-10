Università, bando Pnrr sull’housing: candidature a quota 134, poche quelle pubbliche

Sono 134 le domande di ammissione al bando Pnrr sull’housing universitario, di queste 92 sono ammissibili a finanziamento per un totale di 10.203 posti letto. E’ quanto risulta dall’ultimo monitoraggio del Ministero dell’Università e della Ricerca aggiornato ad oggi. Si conferma il trend negativo dell’apporto pubblico, le cui candidature risultano essere cinque. La scelta di aprire il bando housing alla partecipazione degli Enti pubblici è stata una decisione strategica di questo Governo, che ha modificato la struttura originaria del Pnrr che limitava la possibile adesione solo a soggetti privati. Il Mur, come evidenziato anche dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in una lettera inviata ai sindaci, è pronto a offrire assistenza tecnica ai Comuni, anche grazie alla struttura commissariale e al supporto di Cassa Depositi e Prestiti-Cdp. Inoltre, il Ministero è disponibile a raccogliere eventuali richieste di modifiche al bando da sottoporre, come d’obbligo, all’attenzione della Commissione europea.