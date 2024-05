Università, Bernini “Dibattito sia plurale e pacifico”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che il dibattito debba sempre essere plurale. Quindi mi auguro che si possano sentire tutte le voci. Al momento le manifestazioni sono state contenute, ma soprattutto è stato contenuto l’intervento delle forze dell’ordine. La manifestazione pacifica è un arricchimento per l’università e per il dibattito, la violenza non è libera manifestazione di un pensiero critico. Continuiamo a valorizzare le manifestazioni pacifiche e a disincentivare quelle violente”. Così Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e ricerca, arrivando a Torino per l’inaugurazione della Fondazione AI4Industry, in merito all’annullamento della manifestazione alla Statale di Milano organizzata dall’associazione Italia-Israele di Savona.

xb2/sat/gtr