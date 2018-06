Università, Campus Città del Sapere porta gli imprenditori in cattedra

“Imprenditori in cattedra, Art&Crafts 4.0”. Questo il tema del convegno organizzato da Campus Città del Sapere Polo Universitario di Napoli di Unitelma Sapienza, Università degli Studi di Roma, sulla formazione per l’innovazione nell’Industria della Moda e del Design. L’evento si terrà giovedì 21 giugno alle ore 10:00 presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli in piazza dei Martiri n°58. Introduce i lavori Bruno Pinti, Presidente di Campus Città de Sapere. Interverranno, tra gli altri, Umberto Margiotta, Professore emerito di Pedagogia Generale e Sociale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Francesca De Palo, Director BAU International Academy of Rome, gli stilisti Fiona Swarovsky e Maurizio Marinella, il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Napoli, Maurizio Sansone.