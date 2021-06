Università: Caselli, ‘master Finanza Bocconi sesto al mondo è grande risultato’

Milano, 21 giu. (Adnkronos) – Il ranking del Financial Times è “una classifica iper-competitiva e di grande prestigio” e la sesta posizione per il Master of Finance dell’Università Bocconi è “un grande risultato”. Lo afferma il prorettore per gli Affari internazionali dell’Università Bocconi di Milano, Stefano Caselli, dopo la pubblicazione della classifica Global Masters in Finance 2021 del Financial Times. “I due aspetti che ci hanno fatto scalare la classifica in modo forte -spiega Caselli all’Adnkronos- sono da un lato il successo del placement degli studenti, che è misurato dal salario e dalla diversificazione geografica degli studenti, e dall’altro la dimensione e la diversità internazionale degli studenti e della faculty”. In entrambi i casi, sottolinea, “abbiamo ottenuto risultati importanti, che non si costruiscono in un giorno ma con un percorso molto lungo, che richiede anche un continuo adeguamento dei contenuti”.