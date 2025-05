Università Cattolica del Sacro Cuore, ricerca per migliorare la cura dei pazienti con gravi cerebrolesioni

ROMA (ITALPRESS) – L’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Gemelli Medical Center e la Fondazione Gli Artisti del Sorriso – Manuela Di Santo – ETS annunciano la proposta di finanziamento di una borsa di studio nell’ambito del Dottorato di Neuroscienze, attivo nell’offerta formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Sacro Cuore nel campus di Roma, con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti per ottimizzare la presa in carico dei pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite. La presentazione del progetto di ricerca si è svolta giovedì 15 maggio presso l’Hotel Belstay di Roma, in occasione dell’evento di inaugurazione della Fondazione Gli Artisti del Sorriso.

Il progetto di ricerca è coordinato da Luca Padua, Associato di Medicina fisica e riabilitativa all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuroriabilitazione ad alta intensità della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, e si avvarrà della partnership clinica del Gemelli Medical Center, società della Università Cattolica del Sacro Cuore che da oltre venti anni rappresenta un’eccellenza nelle cure palliative. Il progetto di ricerca si propone di identificare criteri prognostici condivisi e di costruire un modello assistenziale integrato, che assicuri la continuità tra reparti di neuroriabilitazione ad alta intensità e servizi territoriali deputati alla gestione della cronicità e del fine vita.

Particolare attenzione sarà rivolta all’individuazione di eventuali criticità nei percorsi attuali e alla proposta di strategie per colmare i gap assistenziali. La borsa di studio aggiuntiva del dottorato di ricerca sarà finanziata da La Fondazione Gli Artisti del Sorriso – ETS, che sostiene la cultura delle cure palliative e dell’accompagnamento alla persona fragile con progetti che uniscono arte, assistenza e ricerca. La proposta di finanziamento di una borsa nell’ambito del dottorato vuole sostenere l’impegno verso una medicina più umana e integrata.

– foto ufficio stampa Università Cattolica del Sacro Cuore –

