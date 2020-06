Università: Cattolica e Credem avviano progetto di ricerca Opinion Leader 4 Future

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – Identificare le caratteristiche e i modelli di influencing dei nuovi leader di opinione, rendendoli parte attiva dei flussi comunicativi. E’ l’obiettivo del progetto Opinion Leader 4 Future promosso da Almed, Alta Scuola in Media, comunicazione e spettacolo, dell’Università Cattolica, in collaborazione con Credem. Secondo Eurobarometro 2018, l’85% dei cittadini europei pensa che la diffusione di fenomeni di cattiva informazione rappresenti un problema per il loro Paese: la sovrabbondanza e la ridondanza dei contenuti, l’eccesso di rumore e fenomeni distorsivi, quali le fake news, le bolle informative e le echo chamber, contribuiscono ad alimentare un senso di disorientamento. Per contrastare tale fenomeno appare fondamentale il ruolo dei leader di opinione come soggetti che possano agire in un’ottica di filtro, selezione e contestualizzazione delle news.